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14 февраля, 12:42

Ринат Билялетдинов рассказал о причинах нестабильной игры Пиняева

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняеву всего 19 лет, в это время многие еще даже не начинают обрастать стабильностью, поэтому, возможно, из-за этого такие качели в его игре имеются. Еще нет у него такого постоянного мастерства, своего рода несгораемой суммы, когда некоторые действия на автомате выполняются, и игрок уже точно не упадёт ниже своего уровня» — цитирует Билялетдинова Legalbet.

В сезоне-2023/24 19-летний россиянин сыграл 25 матчей, в которых он оформил 2 гола и 5 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца декабря 2026 года.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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