Ринат Билялетдинов рассказал о причинах нестабильной игры Пиняева

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняеву всего 19 лет, в это время многие еще даже не начинают обрастать стабильностью, поэтому, возможно, из-за этого такие качели в его игре имеются. Еще нет у него такого постоянного мастерства, своего рода несгораемой суммы, когда некоторые действия на автомате выполняются, и игрок уже точно не упадёт ниже своего уровня» — цитирует Билялетдинова Legalbet.

В сезоне-2023/24 19-летний россиянин сыграл 25 матчей, в которых он оформил 2 гола и 5 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца декабря 2026 года.