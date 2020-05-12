«Ничего милее вы сегодня точно не увидите». Байрамян провел тренировку с маленькой дочкой
11:36
«Ростов» в Twitter опубликовал видео с тренировкой полузащиника Хорена Байрамяна вместе с трехлетней дочкой.
— Домашняя тренировка с повышенной нагрузкой от Хорена Байрамяна, — подписано видео. — Ничего милее вы сегодня точно не увидите.
Домашняя тренировка с повышенной нагрузкой от Хорена Байрамяна ?— Football Club Rostov (@rostovfc) May 12, 2020
Ничего милее вы сегодня точно не увидите ? #ДомасРостовом #МыРостов pic.twitter.com/5VBa93OoZf