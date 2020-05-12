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«Ничего милее вы сегодня точно не увидите». Байрамян провел тренировку с маленькой дочкой

11:36
Хорен Байрамян. Фото Instagram
Хорен Байрамян. Фото Instagram
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«Ростов» в Twitter опубликовал видео с тренировкой полузащиника Хорена Байрамяна вместе с трехлетней дочкой.

— Домашняя тренировка с повышенной нагрузкой от Хорена Байрамяна, — подписано видео. — Ничего милее вы сегодня точно не увидите.

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