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Сегодня, 01:20

Нгамале: «Динамо» будет биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» Муми Нгамале поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2023/24. Московский клуб занял третье место.

«Это было очень тяжело. Когда ты мог стать чемпионом и почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его. У нас было много матчей, где мы потеряли нужные очки, поэтому мы не должны повторять ошибок прошлого сезона. Этот чемпионат для нас будет совершенно другим, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть», – сказал Нгамале в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

30-летний камерунец выступает за «Динамо» с осени 2022 года. Всего за московский клуб форвард провел 62 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит

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Бителло

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Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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