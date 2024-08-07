Скопинцев: «Задача «Динамо» — выиграть в следующем матче»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отказался делать прогнозы на результаты команды в сезоне-2024/25.

«Задача «Динамо» — выиграть в следующем матче. А если более глобально, то никто не знает, что произойдет в мире. Поэтому как можно строить какие-то планы?!» — цитирует Sport24 Скопинцева.

В стратовых трех турах «Динамо» набрало 9 очков и идет на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ.