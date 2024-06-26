Нгамале приступил к тренировкам с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале вернулся из отпуска после матчей сборной Камеруна, прошел медицинский осмотр и в среду, 26 июня приступил к работе на сборах с бело-голубыми, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

8 июня, сборная Камеруна на своем поле разгромила Кабо-Верде (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2026. Нгамале вышел в стартовом составе камерунцев и сделал две голевые передачи.

29-летний Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за бело-голубых в РПЛ.