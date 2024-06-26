Спортивный директор «Оренбурга»: «В ближайшее время объявим об аренде Прохина»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы надеемся, что сможем подписать нападающего, о чем говорил наш президент. Хотим также усилить позицию левого защитника. И в ближайшее время мы объявим об аренде Данила Прохина, который прошлый сезон провел у нас», — сказал Андреев «СЭ».

Прохин выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Ростова» с января 2024 года. 23-летний россиянин провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона занял двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.