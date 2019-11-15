Нейромонах Феофан рассказал, как он болеет за «Зенит»

Популярный музыкант, выступающий под псевдонином Нейромонах Феофан, рассказал о том, как он болеет за «Зенит». По его словам, он активно поддерживает команду на стадионе, но может посмотреть игру и дома. Также он пояснил свои слова о петербургской команде времен Мирчи Луческу и Роберто Манчини. Ранее Нейромонах Феофан назвал «Зенит» тех периодов «поддельными елочными игрушками».

— Они не так играли, как мы за них болеем, — цитирует «Фонтанка» музыканта. — К фанатскому движению вообще никаких вопросов нет. Я думал об этом: представляете, у тебя гигантская зарплата, на тебя приходят посмотреть десятки тысяч, поддерживают. Да это мечта многих, чтоб за них так переживали.

— Есть понятная классификация: фанат, кузьма, ультрас. В этой системе вы кто?

— Я — фанат. Если хочется просто посмотреть футбол, то я смотрю дома, на диване. Так удобнее, динамика хорошая, есть повторы. А на стадион я иду, чтоб шизить. Сидеть и просто смотреть — это не мое. Если я и иду, то только на Вираж. А это все-таки место для фанатов.