"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем"

Болельщики "Спартака" подготовили баннер к домашнему матчу 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". На нем содержится надпись: "Неудачу можем понять. Безволие не простим".

Ранее фанаты "Спартака" организовали перфоманс, развернув баннер с изображением болельщика, держащего в руке горящее сердце. Там было написано: "Перемен требуют наши сердца".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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