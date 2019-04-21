19:14 | Футбол — РПЛ

"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем"

0
Обсудить

Болельщики "Спартака" подготовили баннер к домашнему матчу 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". На нем содержится надпись: "Неудачу можем понять. Безволие не простим".

Ранее фанаты "Спартака" организовали перфоманс, развернув баннер с изображением болельщика, держащего в руке горящее сердце. Там было написано: "Перемен требуют наши сердца". 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке. 

Спартак - Енисей

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ