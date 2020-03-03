«Нет у меня никаких симптомов». Зараженный коронавирусом Беров рассказал о своем самочувствии

У сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтвержден предварительный диагноз — «коронавирус». Он рассказал о своем самочувствии в Instagram.

- Не хотел начинать информационную войну, но друзья и родственники сказали, что лучше рассказывать, что со мной происходит. Чувствую себя очень хорошо, — сказал Беров. — Нет у меня никаких симптомов. Несколько дней температура 36,6. Каждый день у меня зачем-то берут по несколько раз анализы крови из вен. Не знаю, что происходит.

Сейчас в больнице тишина, потому что пришла проверка, ревизор. Все на кипише, просят всех убраться.

Очень странно, что всех моих родственников, которые без подозрения даже на ОРВИ, забрали в больницу. Ну ладно, что поделать.

Молодой человек заболел 21 февраля в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он пришел 27 февраля с симптомами ОРВИ, его госпитализировали и перевели в инфекционную больницу.