Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил «СЭ», почему ни в коем случае нельзя расширять РПЛ до 18 команд.

— В этом сезоне сложилась такая ситуация, при которой «Крылья» и «Оренбург» вылетят не совсем по-спортивному принципу — из-за коронавируса. Многие считают, что это несправедливо — особенно в отношении Самары.

— Постойте. А сколько людей в стране осталось без работы из-за пандемии? 5 миллионов безработных! Почему вы про это тогда не говорите? Да, нужно писать про разгильдяйство наших клубов — «Сочи», «Ростов», «Динамо», «Оренбург»... Спросите с них.

— Но причем тут Самара? В «Крыльях» ведь никто не болел. По большому счету, они покинут РПЛ, потому что 9 игроков «Сочи» заразились коронавирусом...

— Ну и что? Из-за этого расширять премьер-лигу? Таким макаром можно любую причину найти. Это чушь! Кто мешал этим «Крыльям» в течение сезона набирать очки и не оказаться в зоне вылета? Кто виноват-то? Вот вам и настоящий спортивный принцип. (Виталий Айрапетов)