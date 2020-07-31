Несколько футболистов, которые были в аренде, покинули «Тамбов». С Муниру расторгнут контракт
19:07
«Тамбов» по истечении срока арендных соглашений покидают сразу несколько футболистов, сообщает сайт клуба.
Это защитники Игорь Юрганов, Александр Филин, Алексей Грицаенко и нападающий Георгий Мелкадзе. Каждый из них возвращается в клубы, которым они принадлежат: Юрганов — в «Сочи», Филин — в «Химки», Грицаенко — в «Краснодар», а Мелкадзе — в «Спартак».
Кроме того, по обоюдному согласию сторон «Тамбов» расторг контракт с полузащитником Сулли Муниру.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4316-Arendovannye-futbolisty-pokidajut-Tambov.html
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»
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