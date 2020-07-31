Несколько футболистов, которые были в аренде, покинули «Тамбов». С Муниру расторгнут контракт

«Тамбов» по истечении срока арендных соглашений покидают сразу несколько футболистов, сообщает сайт клуба.

Это защитники Игорь Юрганов, Александр Филин, Алексей Грицаенко и нападающий Георгий Мелкадзе. Каждый из них возвращается в клубы, которым они принадлежат: Юрганов — в «Сочи», Филин — в «Химки», Грицаенко — в «Краснодар», а Мелкадзе — в «Спартак».

Кроме того, по обоюдному согласию сторон «Тамбов» расторг контракт с полузащитником Сулли Муниру.