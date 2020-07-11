Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин посетовал на неудачный исход матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2).

— Футбол когда-то бывает справедливым, когда-то — не совсем. Неприятный отрезок у нас после пандемии, никак не можем вырулить, — сказал тренер в интервью «Матч Премьер». — По игре минимальные претензии. Вели игру, не садились назад, хотели выиграть. Но опять пропустили нелогичный гол и проиграли.

Концентрация, нехватка мастерства в каких-то моментах. Выбили бы мяч, и ничего бы не было. А получается так, что эта атака стала роковой.