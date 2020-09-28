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«Неприятно это слушать. В конце сезона увидим, кто прав». Живоглядов о том, что «Локо» называют середняком РПЛ

00:15
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в разговоре с «СЭ» прокомментировал то, что некоторые не считают «железнодорожников» претендентами на высокие места.

— В этом сезоне многие списали «Локомотив» чуть ли не в середняки. Как команда на это реагирует?

— Это мотивирует. Неприятно слушать и слышать, но для нас это еще больший стимул доказать, что это не так. В конце сезона увидим, кто был прав. Перед этим матчем ЦСКА тоже называли фаворитом. Можно говорить, что угодно, но игра расставляет все на свои места. Мы счастливы выиграть это дерби — считаю, что все закономерно. (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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