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Непомнящий — об игре Севикяна за сборную Армении: «Он воспользовался своим правом выбора»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о решении полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Севикян воспользовался своим правом выбора, и это его решение, осуждать которое сейчас будет не совсем корректно. Что касается его спортивной карьеры, в первую очередь она развивается не в сборной, а на клубном уровне, где он и зарабатывает», — цитирует Непомнящего RT.

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. До этого он играл за молодежную и юношескую российские сборные. 12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

Ранее Севикян назвал главное отличие между Арменией и Россией.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Источник: RT
Футбол
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Ростов
 - : -
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