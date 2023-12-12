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Сегодня, 17:57

Дьяков не смог выделить лучшего игрока первой половины сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что в первой части чемпионата Росиии никто не выделялся, как до этого делал экс-нападающий «Зенита» Малком.

«Лучший игрок первой части сезона? Тяжело кого-то одного выбрать и сказать, что именно этот игрок лучше всех на две-три головы. Кто меня удивил? Не знаю. У «Динамо» можно Тюкавина выделить — забивает, молодой, растет. В «Краснодаре» — Кордоба, возможно, Сперцян. В «Зените» не могу сказать, что кто-то выделялся. Есть молодые открытия, например Аббос Файзуллаев из ЦСКА. Но на сегодняшний день пока у нас нет кого-то одного супер-пупер, как был, условно, Малком», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Всего за петербуржский клуб он провел 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-net-igroka-v-rpl-kotory-j-by-vy-delyalsya-kak-malkom/
Виталий Дьяков
Малком Филипе (Малком)
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Непомнящий высказался о необходимости в усилении состава ЦСКА

Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии IFFHS
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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Пари НН – Факел
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Краснодар

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