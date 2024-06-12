Непомнящий считает, что Сафонов соответствует уровню «ПСЖ»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«На мой взгляд, сейчас Матвей Сафонов соответствует уровню «ПСЖ» и может в перспективе стать там номером один. Вообще этот трансфер, конечно, если он состоится, — большое событие для российского футбола. Давно такого не было у нас. Можно пожелать ему только удачи, потому что остальное зависит от него. Все необходимые данные у него есть», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.