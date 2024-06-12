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Рапопорт: «Что касается высказываний и Безрукова из «Рубина», и Песьякова, то оба, понятно дело, ляпнули глупость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал шутку бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова о том, что он получил от «Зенита» миллиард рублей за пропущенный гол в матче 30-го тура РПЛ.

«Вратарь может пропустить любой гол. И между ног пропускали, и подмышкой мяч пролетал, и сами себе забивали. Конечно, это был курьезный момент. Песьяков стал смещаться влево, мяч после удара Артура изменил направление, «подрезался».

Там другая странность. О том, что Песьяков уходит из «Ростова», было известно задолго до матча с «Зенитом». Ворота ростовчан на финише чемпионата защищал Медведев. И вдруг на последний матч Карпин выпускает на поле Песьякова. Для меня странно, как можно было поставить вратаря, который уходит из команды и находится не в лучшем состоянии. Он же и до этого допускал ошибки, вообще неровно провел сезон.

Что касается высказываний и Безрукова из «Рубина», и Песьякова, то оба, понятно дело, ляпнули глупость. Очень сложно поймать кого-то за руку в такой ситуации, хотя в нашем футболе много грязи. Этим надо заниматься, как занимались в начале ХХ века правоохранительные органы Италии, которые в итоге вывели на чистую воду «Ювентус» и другие итальянские клубы, замешанные в коррупции. Там расследование договорных матчей длилось годами. И потом понятно, что, если бы «Краснодар» и «Зенит» предпринимали какие-то действия, направленные на стимулирование игроков других команд, то намеки на это никогда не прозвучали бы в интервью», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-stranno-chto-pes-yakov-vy-shel-igrat-protiv-zenita/
Сергей Песьяков
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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ЦСКА – Урал
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