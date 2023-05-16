Непомнящий считает, что «Динамо» просело по качеству игроков

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что Марко Николич может сменить Славишу Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

«Если судить по тому, как Николич строил свою работу в «Локомотиве», это хороший выбор. Ему будет просто адаптироваться в клубе. Его работа в Москве показала, что он не сторонник решительных мер. Он постепенно перешел от стиля Юрия Павловича Семина к своему. В этом году между концом сезона и началом следующего очень мало времени. Не знаю, как Николич справится с этой тонкостью. Конечно, команде необходимо укрепление. Ему будет сложно работать из-за короткой паузы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также он согласился с тем, что «Динамо» испытывает кадровые проблемы.

«Да, конечно. Тем более по сравнению с тем, что было у Шварца. По качеству игроков команда просела», — добавил специалист.

14 мая московский клуб объявил об отставке Йокановича. До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

По итогам 27 туров РПЛ бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.