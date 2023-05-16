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Непомнящий считает, что «Динамо» просело по качеству игроков

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что Марко Николич может сменить Славишу Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

«Если судить по тому, как Николич строил свою работу в «Локомотиве», это хороший выбор. Ему будет просто адаптироваться в клубе. Его работа в Москве показала, что он не сторонник решительных мер. Он постепенно перешел от стиля Юрия Павловича Семина к своему. В этом году между концом сезона и началом следующего очень мало времени. Не знаю, как Николич справится с этой тонкостью. Конечно, команде необходимо укрепление. Ему будет сложно работать из-за короткой паузы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также он согласился с тем, что «Динамо» испытывает кадровые проблемы.

«Да, конечно. Тем более по сравнению с тем, что было у Шварца. По качеству игроков команда просела», — добавил специалист.

14 мая московский клуб объявил об отставке Йокановича. До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

По итогам 27 туров РПЛ бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005124075_nepomnyaschiy_po_kachestvu_igrokov_komanda_dinamo_prosela
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
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 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
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 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
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 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
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