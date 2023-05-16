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Сегодня, 09:45

Гогниев ответил критикам на оскорбления в СМИ: «Пусть меня увидят и в лицо это скажут»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» высказался о своей импульсивности.

— Главное, почему к вам после работы в «Химках» у многих людей изменилось отношение, — ваша импульсивность. Объясните, почему иногда не получается сдерживать эмоции.

— Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определенные эпизоды, на которые легче так реагировать, чтобы выплескивать все, что есть. Со стороны смотришь, думаешь: дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит. Но зато я честен, даже на пресс-конференциях. Я могу надеть маску и отвечать «да» или «нет», но это неправильно. Есть определенная грань, которую нельзя переходить. Я ее пару раз перешел, буду стараться так больше не делать.

Но вообще без эмоций я не смогу. Люди, которые это осуждают, не должны переходить грань. Когда люди переходят на личности, это говорит об их интеллекте, уровне развития. Они могут обсуждать поведение, осудить, но переходить на личности неправильно. Некоторые из них даже не тренировали! По-моему, такое надо пресекать. Если оскорблять, то надо это делать в лицо. Готов с каждым поговорить, объясниться. Моя совесть уж точно чиста. А вот они должны задуматься.

— Канчельскис сравнивал «Химки» с бойцовским клубом, а Губерниев называл футбол команды недоразумением.

— Они могут говорить все что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание — все воздух, пиар. Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи. По всем своим играм могу предложить тактические разборы. Пусть наши футбольные специалисты анализируют это все и обсуждают, это было бы интересно. Такое есть в Италии, Англии.

— Вы злитесь из-за подобных комментариев?

— Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже — кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я — второй тип людей.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Гогниев — о тренировках с Садыговым: «Совместили приятное с полезным»

Непомнящий считает, что «Динамо» просело по качеству игроков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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