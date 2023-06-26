Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону
Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону.
«Хорошо отдохнул, было много времени для летнего отпуска. Был дома, провел время с семьей. Перезагрузился, тренировался. Готов к чемпионату. На первых порах самое главное — знакомство с тренером. Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание, и вместе двигаться вперед, потому что прошлый сезон был неудачный, это все понимают. Эту страницу закрыли. Новый тренер, и с такой философией мы двигаемся вперед», — приводит слова Фомина Sport24.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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