Непомнящий — о ситуации с Фернандесом: «Мы живем в мире, где правит капитал»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации с защитником «Зенита» Марио Фернандесом.

«Этика есть этика. Она не может быть футбольной, юридической или любой другой. В ситуации с Марио Фернандесом сыграл ключевую роль его агент. Я в этом убежден на 99%. Можно называть это как угодно — финансовые интересы или меркантильные. Карьера футболиста не может длиться вечно, и он ищет лучшие условия с точки зрения материальных аспектов. C этической точки зрения я, конечно, его осуждаю, но мы живем в мире, где правит капитал», — цитирует Непомнящего RT.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Армейцы не смогли подписать его этим летом.