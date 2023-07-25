Барбоза — о словах Дзюбы про Баринова: «Не все шутки уместны»

Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о капитане команды Дмитрии Баринове.

«Все зависит от контекста. У всех игроков есть свои формы общения. Но о своем коллективе нужно говорить осторожно и такие выражения не использовать. Публично так шутить нельзя. Дзюба должен понимать, что не все шутки уместны. Стоит ли совмещать работу футболиста и ведущего шоу — вопрос сугубо индивидуальный. Но он должен определить приоритет и шутить так, чтобы это не вызывало недовольства со стороны коллег. Такие ситуации неконтролируемы, поэтому можно попасть в неловкое положение», — сказал Барбоза «СЭ».

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю». На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.