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Сегодня, 13:36

Барбоза — о словах Дзюбы про Баринова: «Не все шутки уместны»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о капитане команды Дмитрии Баринове.

«Все зависит от контекста. У всех игроков есть свои формы общения. Но о своем коллективе нужно говорить осторожно и такие выражения не использовать. Публично так шутить нельзя. Дзюба должен понимать, что не все шутки уместны. Стоит ли совмещать работу футболиста и ведущего шоу — вопрос сугубо индивидуальный. Но он должен определить приоритет и шутить так, чтобы это не вызывало недовольства со стороны коллег. Такие ситуации неконтролируемы, поэтому можно попасть в неловкое положение», — сказал Барбоза «СЭ».

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю». На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
Паулу Барбоза
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