Ненахов считает, что Батракову рано уезжать в Европу

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал возможный переезд полузащитника Алексея Батракова в европейский чемпионат.

«Пора ли Батракову в Европу? Каждый год так говорят про молодых футболистов. И сразу их пытаются отправить в Европу. Пусть хотя бы тут два-три сезона покажут свой уровень, тогда уже можно будет говорить о Европе», — сказал Ненахов.

В прошедшем сезоне на счету 20-летнего Батракова 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.