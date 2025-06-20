ЦСКА поздравил с 43-летием братьев Березуцких

Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения Василия и Алексея Березуцких.

20 июня экс-защитникам армейцев исполнилось 43 года.

Алексей Березуцкий с 2024 года входит в тренерский штаб ЦСКА. До этого он был главным тренером команды в сезоне-2021/22.

Василий Березуцкий ассистировал брату в том же сезоне. Также он работал в команде с 2020 по 2021 год. В июне Василий покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха», с которым выиграл Кубок Азербайджана.