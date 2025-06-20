ЦСКА поздравил с 43-летием братьев Березуцких
Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения Василия и Алексея Березуцких.
20 июня экс-защитникам армейцев исполнилось 43 года.
Алексей Березуцкий с 2024 года входит в тренерский штаб ЦСКА. До этого он был главным тренером команды в сезоне-2021/22.
Василий Березуцкий ассистировал брату в том же сезоне. Также он работал в команде с 2020 по 2021 год. В июне Василий покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха», с которым выиграл Кубок Азербайджана.
Источник: ФК ЦСКА
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|17.10
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|1 : 1
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|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
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|- : -
|18.10
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|18.10
|21:00
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Маркиньос
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