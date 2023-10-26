Ненахов о работе с немцами в «Локомотиве»: «Моральное состояние было на нуле. Перестали верить в себя»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» рассказал, как в команде отнеслись к увольнению сербского специалиста Марко Николича.

«Эмоционально было тяжело. Причем доходило до агрессии. Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого — казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя... Где она вообще может подойти?» — сказал Ненахов «СЭ».

Ненахов также ответил на вопрос о драках в раздевалке «Локомотива».

«Не буду ничего говорить. Но любая команда начала бы психовать в такой ситуации. Все понимали причину, но ничего сделать не могли. Моральное состояние было на нуле. Мы настолько перестали верить в себя, что даже опытные ребята начали совершать ошибки, которых раньше просто не было. Психология в футболе реально играет важную роль», — добавил Ненахов.

В июле 2021 года немец Ральф Рангник был назначен руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Железнодорожников с ноября 2022 года возглавляет Михаил Галактионов.

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