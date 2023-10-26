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26 октября, 10:00

Ненахов о работе с немцами в «Локомотиве»: «Моральное состояние было на нуле. Перестали верить в себя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Максим Ненахов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» рассказал, как в команде отнеслись к увольнению сербского специалиста Марко Николича.

«Эмоционально было тяжело. Причем доходило до агрессии. Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого — казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя... Где она вообще может подойти?» — сказал Ненахов «СЭ».

Ненахов также ответил на вопрос о драках в раздевалке «Локомотива».

«Не буду ничего говорить. Но любая команда начала бы психовать в такой ситуации. Все понимали причину, но ничего сделать не могли. Моральное состояние было на нуле. Мы настолько перестали верить в себя, что даже опытные ребята начали совершать ошибки, которых раньше просто не было. Психология в футболе реально играет важную роль», — добавил Ненахов.

В июле 2021 года немец Ральф Рангник был назначен руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Железнодорожников с ноября 2022 года возглавляет Михаил Галактионов.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».

Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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