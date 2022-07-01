Неманья Видич не приедет в Питер на ретро-матч «Зенита» и «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» Неманья Видич не приедет в Питер на ретро-матч «Зенита» и «Спартака» 8 июля.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канал, Неманья строит отель в Боснии и в этот день у него там какие-то важные дела.
По информации источника, на ретро-матч точно приедут: Андрей Тихонов, Егор Титов, Евгений Бушманов, Александр Филимонов, Александр Самедов, Роман Широков, олег Романцев и Георгий Ярцев.
Ретро-матч «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в рамках большой программы матча за Суперкубок.
Источник: https://t.me/karpinside/21848
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