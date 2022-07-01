Александр Медведев считает, что Кассьерра усилит атакующую мощь «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что нападающий Матео Кассьерра усилит атаку команды. Вчера, 30 июня, петербургский клуб сообщил о переходе форварда из «Сочи». Контракт игрока рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон.
«Вчера после прохождения медицинского обследования документы были подписаны, сегодня Матео в первый раз тренировался в общей группе с другими футболистами «Зенита».
Матео себя очень ярко проявил, что стоит его хет-трик в матче с московским «Динамо», который решал судьбу серебряных медалей. Очень интересный форвард. Я думаю, что он усилит нашу атакующую мощь», — цитирует Медведева ТАСС.
В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -