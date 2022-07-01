Александр Медведев считает, что Кассьерра усилит атакующую мощь «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что нападающий Матео Кассьерра усилит атаку команды. Вчера, 30 июня, петербургский клуб сообщил о переходе форварда из «Сочи». Контракт игрока рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон.

«Вчера после прохождения медицинского обследования документы были подписаны, сегодня Матео в первый раз тренировался в общей группе с другими футболистами «Зенита».

Матео себя очень ярко проявил, что стоит его хет-трик в матче с московским «Динамо», который решал судьбу серебряных медалей. Очень интересный форвард. Я думаю, что он усилит нашу атакующую мощь», — цитирует Медведева ТАСС.

В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.