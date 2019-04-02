Неманья Пейчинович: "Матч "Локомотива" с "Зенитом" решит судьбу будущего чемпиона России"

Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что матч с "Зенитом" станет решающим в борьбе за чемпионство. Красно-зеленые идут на втором месте, а сине-бело-голубые - на первом. Команды разделяют 6 очков.

– Счастлив, что "Локомотив" обыграл "Динамо", – цитируют "Известия" Пейчиновича. – Команда набрала очень важные три очка и вышла на второе место в РПЛ. Впереди матч с "Зенитом". Думаю, эта игра решит судьбу будущего чемпиона России.