Некрасов: «Мы точно не будем зависимы ни от одного агента или агентской группы»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал об отношениях клуба с футбольными агентами, включая Павла Андреева.
— Не так давно клуб разошелся с агентом Павлом Андреевым, который увел всех своих игроков, составлявших 90 процентов «Спартака-2». Зачем была нужна эта коллаборация и почему она ни к чему не привела?
— Павел Андреев — один из ведущих футбольных агентов России, и это бессмысленно отрицать. Период коллаборации имел место до моего прихода в «Спартак», и комментировать его не готов.
Но мы переподписали Дмитриева, клиента Андреева, и это одно из важнейших наших продлений. Человеческие и игровые качества Игоря, его футбольные гены очень важны для «Спартака». У Павла по-прежнему есть ряд игроков в нашей вертикали, и мы готовы профессионально сотрудничать как с ним, так и с другими агентами.
— Как вообще оцените нынешние отношения «Спартака» с агентами? Много лет клуб шел на первом месте по агентским выплатам, и говорили: мол, как Федуна водили за нос, так и «ЛУКОЙЛ» продолжают.
— Назову наши отношения с агентским сообществом рабочими. По большому счету, мы делаем общее дело. Другой вопрос, что в этом деле у нас разные цели.
Поэтому у нас мощный спортивный блок, и мы стопроцентно знаем, когда идем за тем или иным игроком, сколько готовы предложить, на каких условиях, как построить выплаты. Мы не хотим и абсолютно точно не будем зависимы ни от одного агента или их ограниченной группы.
За время моей работы в клубе, работая над сделками по переподписаниям, я имел возможность пообщаться с рядом ведущих агентов — и вижу с их стороны весьма уважительное профессиональное сотрудничество, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1