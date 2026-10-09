Некрасов: «Мы точно не будем зависимы ни от одного агента или агентской группы»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал об отношениях клуба с футбольными агентами, включая Павла Андреева.

— Не так давно клуб разошелся с агентом Павлом Андреевым, который увел всех своих игроков, составлявших 90 процентов «Спартака-2». Зачем была нужна эта коллаборация и почему она ни к чему не привела?

— Павел Андреев — один из ведущих футбольных агентов России, и это бессмысленно отрицать. Период коллаборации имел место до моего прихода в «Спартак», и комментировать его не готов.

Но мы переподписали Дмитриева, клиента Андреева, и это одно из важнейших наших продлений. Человеческие и игровые качества Игоря, его футбольные гены очень важны для «Спартака». У Павла по-прежнему есть ряд игроков в нашей вертикали, и мы готовы профессионально сотрудничать как с ним, так и с другими агентами.

— Как вообще оцените нынешние отношения «Спартака» с агентами? Много лет клуб шел на первом месте по агентским выплатам, и говорили: мол, как Федуна водили за нос, так и «ЛУКОЙЛ» продолжают.

— Назову наши отношения с агентским сообществом рабочими. По большому счету, мы делаем общее дело. Другой вопрос, что в этом деле у нас разные цели.

Поэтому у нас мощный спортивный блок, и мы стопроцентно знаем, когда идем за тем или иным игроком, сколько готовы предложить, на каких условиях, как построить выплаты. Мы не хотим и абсолютно точно не будем зависимы ни от одного агента или их ограниченной группы.

За время моей работы в клубе, работая над сделками по переподписаниям, я имел возможность пообщаться с рядом ведущих агентов — и вижу с их стороны весьма уважительное профессиональное сотрудничество, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».