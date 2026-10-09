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Некрасов: «Судейство в России становится более объективным»

Некрасов: «Судейство в России становится более объективным»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России и работе системы ВАР.

Полностью интервью Некрасова читайте здесь

— Что вы сами скажете о нынешнем судействе в РПЛ?

— Точно вижу позитивную тенденцию. Конечно, можно в каждом решении судьи пытаться найти коррупционный элемент или заговор. Но если все оценивать с холодной головой, пересмотрев эпизоды, то точно наблюдаю положительный вектор. Вопросы есть, и, прежде всего — к ВАР, но в целом, на мой взгляд, судейство в России становится более объективным. Отмечу появление ряда молодых арбитров, которые уже неплохо себя зарекомендовали.

— Одна из претензий к Кахигао — постоянные жалобы на судейство. Которое, как считают многие, нивелирует то, о чем говорили вы сами: при Карседо арбитры стали относиться к «Спартаку» лучше, чем при Абаскале и Станковиче.

— Да, штаб Хуана Карлоса ведет себя в этом отношении кардинально иначе, чем штаб Дэки или его предшественника. И в целом мы видим положительный тренд в том, как судьи стали относиться к «Спартаку». Но футбол — это игра, эмоции. И наш спортивный директор, как и главный тренер, — люди эмоциональные. На кону в каждом матче стоит очень многое, и когда ты хочешь что-то сказать после матча, дальше возникает вопрос — нужно ли это сделать прямо сейчас или немножко остыть? — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В сезоне-2026/27 в список судей Российской премьер-лиги вошли 26 главных арбитров и 30 помощников. РФС утвердил состав судейского корпуса 10 июля. Семь арбитров из обновленного списка прежде не получали назначений на матчи высшего дивизиона: четверо главных судей и трое ассистентов.

Одним из заметных судейских эпизодов с участием «Спартака» в 2026 году стал матч за Суперкубок России против «Зенита» 18 июля. Петербуржцы сравняли счет в компенсированное время с пенальти, после чего выиграли серию 11-метровых ударов — 4:2. Судейские решения по ходу этой встречи и процедура выбора ворот для серии пенальти вызвали публичные споры.

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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