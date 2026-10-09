Некрасов: «Судейство в России становится более объективным»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России и работе системы ВАР.
Полностью интервью Некрасова читайте здесь
— Что вы сами скажете о нынешнем судействе в РПЛ?
— Точно вижу позитивную тенденцию. Конечно, можно в каждом решении судьи пытаться найти коррупционный элемент или заговор. Но если все оценивать с холодной головой, пересмотрев эпизоды, то точно наблюдаю положительный вектор. Вопросы есть, и, прежде всего — к ВАР, но в целом, на мой взгляд, судейство в России становится более объективным. Отмечу появление ряда молодых арбитров, которые уже неплохо себя зарекомендовали.
— Одна из претензий к Кахигао — постоянные жалобы на судейство. Которое, как считают многие, нивелирует то, о чем говорили вы сами: при Карседо арбитры стали относиться к «Спартаку» лучше, чем при Абаскале и Станковиче.
— Да, штаб Хуана Карлоса ведет себя в этом отношении кардинально иначе, чем штаб Дэки или его предшественника. И в целом мы видим положительный тренд в том, как судьи стали относиться к «Спартаку». Но футбол — это игра, эмоции. И наш спортивный директор, как и главный тренер, — люди эмоциональные. На кону в каждом матче стоит очень многое, и когда ты хочешь что-то сказать после матча, дальше возникает вопрос — нужно ли это сделать прямо сейчас или немножко остыть? — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
В сезоне-2026/27 в список судей Российской премьер-лиги вошли 26 главных арбитров и 30 помощников. РФС утвердил состав судейского корпуса 10 июля. Семь арбитров из обновленного списка прежде не получали назначений на матчи высшего дивизиона: четверо главных судей и трое ассистентов.
Одним из заметных судейских эпизодов с участием «Спартака» в 2026 году стал матч за Суперкубок России против «Зенита» 18 июля. Петербуржцы сравняли счет в компенсированное время с пенальти, после чего выиграли серию 11-метровых ударов — 4:2. Судейские решения по ходу этой встречи и процедура выбора ворот для серии пенальти вызвали публичные споры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1