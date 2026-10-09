Некрасов: «Судейство в России становится более объективным»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России и работе системы ВАР.

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— Что вы сами скажете о нынешнем судействе в РПЛ?

— Точно вижу позитивную тенденцию. Конечно, можно в каждом решении судьи пытаться найти коррупционный элемент или заговор. Но если все оценивать с холодной головой, пересмотрев эпизоды, то точно наблюдаю положительный вектор. Вопросы есть, и, прежде всего — к ВАР, но в целом, на мой взгляд, судейство в России становится более объективным. Отмечу появление ряда молодых арбитров, которые уже неплохо себя зарекомендовали.

— Одна из претензий к Кахигао — постоянные жалобы на судейство. Которое, как считают многие, нивелирует то, о чем говорили вы сами: при Карседо арбитры стали относиться к «Спартаку» лучше, чем при Абаскале и Станковиче.

— Да, штаб Хуана Карлоса ведет себя в этом отношении кардинально иначе, чем штаб Дэки или его предшественника. И в целом мы видим положительный тренд в том, как судьи стали относиться к «Спартаку». Но футбол — это игра, эмоции. И наш спортивный директор, как и главный тренер, — люди эмоциональные. На кону в каждом матче стоит очень многое, и когда ты хочешь что-то сказать после матча, дальше возникает вопрос — нужно ли это сделать прямо сейчас или немножко остыть? — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В сезоне-2026/27 в список судей Российской премьер-лиги вошли 26 главных арбитров и 30 помощников. РФС утвердил состав судейского корпуса 10 июля. Семь арбитров из обновленного списка прежде не получали назначений на матчи высшего дивизиона: четверо главных судей и трое ассистентов.

Одним из заметных судейских эпизодов с участием «Спартака» в 2026 году стал матч за Суперкубок России против «Зенита» 18 июля. Петербуржцы сравняли счет в компенсированное время с пенальти, после чего выиграли серию 11-метровых ударов — 4:2. Судейские решения по ходу этой встречи и процедура выбора ворот для серии пенальти вызвали публичные споры.