Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о судейских ошибках на старте Тинькофф РПЛ-2020/21.

— Когда тренеры проигрывают, их безжалостно увольняют. Когда судьи ошибаются, их отстраняют на одну-две игры. Любому судейскому решению можно найти множество оправданий, но налицо неравное распределение ответственности. Наверное, арбитры станут больше дорожить своим местом, если почувствуют серьезность последствий. Бывают грубые ошибки, бывают мелкие. В матче со «Спартаком», конечно, грубейшая. Пытаюсь представить себя на месте Тедеско — не знаю, что бы я сделал в тот момент. Могу ли я представить себя на месте Федуна? Тоже сложно. Он потратил огромное количество денег, но один-два свистка, и деньги улетают в трубу. Кто таким будет доволен?

Команды вкладывают в подготовку много усилий и нервов. Получается так, что ошибка одного человека может решить судьбу тренера, который все сделал правильно. Да, надо больше забивать, чтобы не зависеть от судейства. Но в современном футболе превосходство измеряется одним или двумя мячами, команды объективно не могут забивать по пять-шесть, они сопоставимы по силе. И судейскому начальству не стоит все время оправдывать ошибки. Люди должны понимать, что происходит, иначе можно растерять доверие.

Что делать? Бороться. Сниматься с чемпионата — эмоции, но Федун значимый человек, он в состоянии сделать так, чтобы к нему прислушались. Не только в интересах «Спартака» — в интересах футбола. Я в свое время горячо выступал за VAR, а сейчас вижу, что вмешался человеческий фактор. Иногда получается хуже, чем до VAR. Что-то нужно делать. И, наверное, сделают. Ашот Хачатурянц независимый, равноудаленный человек. Верю, что попытается.