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«Не покидало ощущение, что играем дома». «Краснодар» обратился к болельщикам

12:12
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«Краснодар» опубликовал в Twitter эмоциональный пост с благодарностью в адрес болельщиков краснодарской команды в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Рекордные для столичных выездов 830 болельщиков на гостевом секторе «РЖД-Арены»! — написал клуб. — Друзья, спасибо за горячую поддержку вчера! Раз за разом не покидало ощущение, что играем дома! Ваши эмоции — лучшая мотивация для нас.

После 16 туров «Краснодар» с 30 очками занимаем пятое место в турнирной таблице РПЛ при равном количестве очков с ЦСКА и «Ростовом», но уступая этим клубам по дополнительным показателям.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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