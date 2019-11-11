«Не покидало ощущение, что играем дома». «Краснодар» обратился к болельщикам

«Краснодар» опубликовал в Twitter эмоциональный пост с благодарностью в адрес болельщиков краснодарской команды в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Рекордные для столичных выездов 830 болельщиков на гостевом секторе «РЖД-Арены»! — написал клуб. — Друзья, спасибо за горячую поддержку вчера! Раз за разом не покидало ощущение, что играем дома! Ваши эмоции — лучшая мотивация для нас.

После 16 туров «Краснодар» с 30 очками занимаем пятое место в турнирной таблице РПЛ при равном количестве очков с ЦСКА и «Ростовом», но уступая этим клубам по дополнительным показателям.

Рекордные для столичных выездов 830 болельщиков на гостевом секторе «РЖД-Арены»! ??



Друзья, спасибо за горячую поддержку вчера! ? Раз за разом не покидало ощущение, что играем дома! ??



Ваши ? эмоции — лучшая мотивация для нас ?#ЛокоКраснодар #СпасибоЗаПоддержку pic.twitter.com/h1dMlUeQsn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 11, 2019

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр