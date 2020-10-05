Защитник «Зенита», бывший игрок «Ливерпуля» Деян Ловрен, считает, что в поражении нельзя обвинять одного-двух футболистов. Ранее «красные» проиграли «Астон Вилле» (2:7) в четвертом туре чемпионата Англии.

Never blame one or two players for a defeat. There is 11 players on the pitch who work as a TEAM, sometimes there are good and bad days, tomorrow is a new day. Move on! ?? — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020

«Никогда не обвиняйте одного или дух игроков в поражении, — написал хорват в Twitter. — На поле 11 человек, которые работают как команда. Иногда бывают хорошие дни, иногда плохие. Завтра новый день. Двигайтесь дальше!»

В составе «Ливерпуля» дубль сделал Мохаммед Салах. У победителей хет-трик сделал Олли Уоткинс, дубль — Джек Грилиш.