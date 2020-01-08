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«Не хочу, чтобы мы кому-то служили». Тренер «Карабаха» против объединенного чемпионата

20:30
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Главный тренер азербайджанского клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов высказался против идеи объединенного чемпионата, в котором могли бы участвовать российские клубы и представители стран бывшего СССР.

— Это просто разговоры, не связанные с реальностью. Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным. Этот объеденный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом.

Ранее сообщалось, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в России. Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20200108115416651.html

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