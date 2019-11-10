Бывший тренер «Алании», «Урожая», «Тобола» и «Актобе» Владимир Газзаев рассказал, как относится к тому, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в России. Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

— Это настоящий прорыв, результаты которого, я уверен, мы увидим в самое ближайшее время, — цитирует Газзаева Prosports.kz. — Эта новация позволит выдвинуть на первый план профессиональный уровень и квалификацию футболиста, а не его паспорт. Отмена статуса легионеров для граждан ЕАЭС позволит усилить конкуренцию в клубах, а это — самый важный критерий роста мастерства спортсменов. Более того, и выступления на европейской арене наших клубов станут более успешными. Только конкуренция вывела европейские топ-клубы на такой уровень, к которому мы все стремимся. Поэтому нужно поблагодарить чиновников, которые способствовали такому прорывному решению. Безусловно, футбольная интеграция возможна, другое дело, что состав участников потенциального турнира изменится исходя из геополитических реалий нашего времени. Я верю, что отмена статуса легионеров для граждан ЕАЭС — это первый шаг на пути к возможному объединенному чемпионату. Во всяком случае, мы сделали большой шаг навстречу здравому смыслу.

Казахстанцы, армяне и киргизы — больше не легионеры. Стоит ли этого бояться?