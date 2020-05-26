«Не гуляйте по Кирочной». Аршавин на месте обрушения четырех балконов в Петербурге

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оказался на месте происшествия в Санкт-Петербурге. Он проехал на машине по улице Кирочная, где на одном из домов обрушились четыре балкона с третьего по шестой этажи.

— Не гуляйте по Кирочной, — написал Аршавин в Instagram.

Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет. Здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.