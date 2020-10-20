«Не брат он нам». Карпин пошутил над Глебовым
10:02
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал автором одного из голов в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). После этого он пообещал покрасить бороду в цвета своего клуба.
После матча с «Ахматом» бывший хавбек «Ростова» Бактиер Зайнутдинов спросил у игрока в Instagram, когда он выполнит свое обещание.
— Бороду красим?
— Сделаем брат, — написал Глебов.
— Не брат он нам уже, — ответил на комментарий Зайнутдинова главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
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