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«Не брат он нам». Карпин пошутил над Глебовым

10:02
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал автором одного из голов в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). После этого он пообещал покрасить бороду в цвета своего клуба.

После матча с «Ахматом» бывший хавбек «Ростова» Бактиер Зайнутдинов спросил у игрока в Instagram, когда он выполнит свое обещание.

— Бороду красим?

— Сделаем брат, — написал Глебов.

— Не брат он нам уже, — ответил на комментарий Зайнутдинова главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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Публикация от Glebov Danil (@d.glebov9)

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