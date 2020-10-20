«Не брат он нам». Карпин пошутил над Глебовым

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал автором одного из голов в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). После этого он пообещал покрасить бороду в цвета своего клуба.

После матча с «Ахматом» бывший хавбек «Ростова» Бактиер Зайнутдинов спросил у игрока в Instagram, когда он выполнит свое обещание.

— Бороду красим?

— Сделаем брат, — написал Глебов.

— Не брат он нам уже, — ответил на комментарий Зайнутдинова главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.