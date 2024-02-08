Ирисметов: «Спартаку» давно пора задуматься о новом тренере»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал, что думает о выступлении красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Спартаку» не хватает стабильности. Могут выиграть одну игру, а потом неожиданно потерять уверенность. Много вопросов и к тренеру — его то хвалят, то критикуют. По составу тоже не все идеально — есть проблемы и в центре поля, и в целом с квалификацией футболистов. Не хватает им лидера. Соболев куда-то пропал, Джикия... Конечно, «Спартаку» давно пора задуматься о новом тренере. Клуб не должен бороться в районе третьего места. Значит, есть проблемы. Можно, конечно, поменять десять футболистов, но какой толк? Объективно — проще поменять одного человека, который не справляется. Если что-то не идет, значит, много вопросов к тренеру», — приводит «РБ Спорт» слова Ирисметова.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков. Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль.