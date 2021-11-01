Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ринат Билялетдинов — о победе «Рубина» над ЦСКА: «Игра была ничейной до первого гола»

09:54
Теги:

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу казанской команды над ЦСКА (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч ожидаемо получился вязким, так как обе команды умеют играть надежно, но при этом в последнее время испытывали проблемы в атаке, — приводят слова Билялетдинова «Известия». — Игра была ничейной до первого гола. Кто забьет первым, тот и победит. В итоге это сделали казанцы, а поскольку отличились они на последних минутах матча, у ЦСКА не было шансов спастись».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» с 19 очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА набрал 23 балла и расположился на пятом месте.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1243589/aleksei-fomin/slava-zenita-pitertcy-ukrepliaiut-liderstvo-v-rpl

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Кроссфит тренировка дома: польза и вред, эффективные упражнения
Названы самые опасные для пожилых людей лекарства
0