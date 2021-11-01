Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу казанской команды над ЦСКА (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч ожидаемо получился вязким, так как обе команды умеют играть надежно, но при этом в последнее время испытывали проблемы в атаке, — приводят слова Билялетдинова «Известия». — Игра была ничейной до первого гола. Кто забьет первым, тот и победит. В итоге это сделали казанцы, а поскольку отличились они на последних минутах матча, у ЦСКА не было шансов спастись».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» с 19 очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА набрал 23 балла и расположился на пятом месте.