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1 февраля, 18:43

Рианчо считает, что у Захаряна получается адаптироваться в «Реал Сосьедад»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об адаптации полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Испании.

«Есть ли в России игроки, которые могут уехать в Европу? Адаптация игроков в Европе не очень простая. Не знаю, получится ли это у других российских игроков. Но, например, Захарян понемногу адаптируется в «Реал Сосьедад», — цитирует Рианчо Betonmobile.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. 20-летний футболист подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 россиянин сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://betonmobile.ru/riancho-zaharyan-ponemnogu-adaptiruetsya-v-real-sosedad
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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