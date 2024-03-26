Наумов: «Локомотиву» надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о возможном переходе вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в «Локомотив».

«В этой ситуации меня беспокоит судьба Худякова. Если нет возможности оставить Даниила в команде, тогда нужен еще один вратарь. Гилерме уже в возрасте и вероятнее всего завершит карьеру. «Локомотиву» надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина. Все-таки Даниил воспитанник «Локомотива». С ним поступили не очень правильно. Сначала в него поверили, сделали основным вратарем. Он провел много матчей в основе, набрался опыта. Допустили ошибку в том, что была большая нагрузка на молодого вратаря. Теперь его посадили на скамейку», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

До «Химок» Митрюшкин играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл 10 матчей, в которых пропустил 9 мячей.