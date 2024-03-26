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Наумов: «Локомотиву» надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о возможном переходе вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в «Локомотив».

«В этой ситуации меня беспокоит судьба Худякова. Если нет возможности оставить Даниила в команде, тогда нужен еще один вратарь. Гилерме уже в возрасте и вероятнее всего завершит карьеру. «Локомотиву» надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина. Все-таки Даниил воспитанник «Локомотива». С ним поступили не очень правильно. Сначала в него поверили, сделали основным вратарем. Он провел много матчей в основе, набрался опыта. Допустили ошибку в том, что была большая нагрузка на молодого вратаря. Теперь его посадили на скамейку», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

До «Химок» Митрюшкин играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл 10 матчей, в которых пропустил 9 мячей.

Источник: РБ Спорт
Антон Митрюшкин
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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