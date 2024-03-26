Колосков: «О матчах без зрителей и речи не может быть, на футболе безопасность на высшем уровне»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возможных ограничениях посещаемости матчей в 22-м туре РПЛ в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

«О матчах без зрителей даже и речи не может быть, на футболе всегда безопасность на самом высоком уровне. КХЛ проводит матчи со зрителями, и все хорошо. Наверное, дополнительные меры безопасности будут организованы, но все-таки думаю, что не стоит играть без болельщиков. Никаких сомнений на этот счет у меня нет», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Матчи в рамках 22-го тура чемпионата России пройдут с 29 по 31 марта. Ранее сообщалось, что решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.