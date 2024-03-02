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2 марта, 17:04

Наумов объяснил, почему против объявления решений судей на матчах РПЛ и Кубка России

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как относится к тому, что российские судьи теперь будут объявлять о своем решении после вмешательства ВАР.

«Я думаю, это взято из хоккея, там это уже вовсю применяется. В футболе, я думаю, это вообще ни к чему. Другой вопрос, если бы это объявлял диктор по стадиону, что данное решение изменено из-за вмешательства ВАР, чтобы болельщик на стадионе понял. А то иногда болельщики обнимаются, целуются, а потом оборачиваются, а там с центра поля не разводит команда, и они не поймут в чем дело. Вот это можно. А, что судья будет говорить... Мы боремся за то, чтобы не затягивать матчи, и в то же время делаем вот это. Ну один судья хорошо и быстро говорит, а другой жует эти слова, и мы будем минуту сидеть и слушать, когда он все это объявит. Это все не очень хорошо для большого стадиона. Мне кажется, это лишнее, и я против этого», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Российский футбольный союз примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
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10.03 19:00
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Локомотив

 6
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Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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