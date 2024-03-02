Наумов объяснил, почему против объявления решений судей на матчах РПЛ и Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как относится к тому, что российские судьи теперь будут объявлять о своем решении после вмешательства ВАР.

«Я думаю, это взято из хоккея, там это уже вовсю применяется. В футболе, я думаю, это вообще ни к чему. Другой вопрос, если бы это объявлял диктор по стадиону, что данное решение изменено из-за вмешательства ВАР, чтобы болельщик на стадионе понял. А то иногда болельщики обнимаются, целуются, а потом оборачиваются, а там с центра поля не разводит команда, и они не поймут в чем дело. Вот это можно. А, что судья будет говорить... Мы боремся за то, чтобы не затягивать матчи, и в то же время делаем вот это. Ну один судья хорошо и быстро говорит, а другой жует эти слова, и мы будем минуту сидеть и слушать, когда он все это объявит. Это все не очень хорошо для большого стадиона. Мне кажется, это лишнее, и я против этого», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Российский футбольный союз примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).