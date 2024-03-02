Мансилья — о Томпсоне: «Довольны его работой. Рады, что он пришел»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал ничью в матче против ЦСКА (1:1) в 19 туре РПЛ.

— Очень рад, что такие длинные сборы завершились, мы вернулись в игру. Сегодня сыграли на выезде против сильного соперника, заработали одно очко. Но мы должны усилить игру дома.

— Сегодня Томпсон, не дал тебе передачу, а ударил в штангу. Что ты чувствовал в тот момент? Ты, как один из лидеров команды, высказал ему за этот момент?

— Да, я сказал ему плохое слово, которое сейчас не могу произнести. Момент был хороший, если бы он отдал мне передачу, то я мог бы забить гол и сравнять счет. Но в целом мы довольны его работой, очень рады, что он пришел к нам. Он пришел, чтобы помочь и усилить наши позиции.

«Оренбург» с 16 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10 марта).

Сергей Жуков