Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором железнодорожники сыграют против «Крыльев Советов».

«Думаю, что «Локомотив» выиграет сегодня. Эта команда — кубковый боец. В любом случае будет непросто, на один матч команда всегда может настроиться. «Крылья» будут играть самоотверженно, но класс «Локомотива» должен сказаться. Знаю, что они рвут всех в первой лиге, но это другой турнир. Сегодня мастерство будет играть против энтузиазма», — сказал Наумов «СЭ».

Также Наумов считает, что «Локомотив» сделает выводы после матчей с «Зенитом» и «Динамо».

«По матчу против «Динамо» не стоит делать каких-то выводов, он не показателен. Там мысли все были о финале Кубка. Плюс, «Локомотив» еще не отошел тогда от поражения против «Зенита». Сегодня мы увидим совершенно другую команду: напористую, сильную, атакующую. Весь матч «Локо» будет атаковать и рано или поздно дожмет «Крылья», — добавил Наумов.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» пройдет сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)