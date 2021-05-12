Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Бобер поделился ожиданиями от финала Кубка России

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором самарцы сыграют против «Локомотива».

«Матч будет интересным, обе команды показывают зрелищный футбол в этом сезоне. Надеюсь на искрометный, атакующий футбол с моментами, голами и исходом в пользу «Крыльев Советов». «Крылья» действительно не фаворит, что, возможно, психологически на руку команде. От «Локомотива», конечно, ждут большего. «Крылья» же сейчас на ходу, на кураже, с хорошим настроением после матча с «Краснодаром-2», где забили шесть безответных мячей, красиво проводили Сергея Корниленко и получили медали. Мне кажется, если сохранить этот кураж, шансы в финале Кубка есть, причем хорошие», — сказал Бобер в интервью официальному сайту РФС.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 20.00 (мск).