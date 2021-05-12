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Геркус рассказал, как «Локомотив» должен обыграть «Крылья Советов»

12:47
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился прогнозом на финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».

«Веселые, задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты расчетливым опытным «Локо». «Локомотив» выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотрится и ближе к середине тайма, или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1-0 уйдет на перерыв. Во втором тайме сценарий повторится, только «Локомотив» пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два. Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо». Такой вот видится сценарий», — написал у себя в Telegram-канале Геркус.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Локомотив — Крылья Советов

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/564

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча