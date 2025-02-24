Луис Энрике — о переходе в «Зенит»: «О других клубах из России я раньше не слышал»

Бразильский новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» признался, что перед трансфером знал только один российский клуб — петербургский.

— Что ты знал о «Зените» и о российском футболе до трансфера?

— Я знал, что это большой европейский клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом России, имеет европейские трофеи. О «Зените» и его болельщиках говорят по всему миру. Каждый, с кем я говорил, заверил меня, что клуб всегда поддерживает своих игроков, помогает адаптироваться, поэтому я был сильно заинтересован в переходе сюда.

— Кроме «Зенита» о каких российских клубах ты знал?

— Честно говоря, о других клубах из России я раньше не слышал. Зато о «Зените» в Бразилии слышал часто, ведь тут много бразильских игроков. Это еще одна причина, по которой я выбрал «Зенит».