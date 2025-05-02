Карпин назвал Дюкова самым влиятельным человеком из контактов в телефоне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самом влиятельном человеке, чей контакт есть в его телефоне.

«Какой самый звездный контакт есть в моем телефоне? Александр Валерьевич Дюков. Да, самый влиятельный — Александр Валерьевич», — сказал Карпин на видео пресс-службы Bandeja Cup.

Дюков занимает пост главы РФС с февраля 2019 года. До этого с 2008-го он являлся председателем совета директоров «Зенита».