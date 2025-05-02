Футбол
2 мая, 11:15

Карпин назвал Дюкова самым влиятельным человеком из контактов в телефоне

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самом влиятельном человеке, чей контакт есть в его телефоне.

«Какой самый звездный контакт есть в моем телефоне? Александр Валерьевич Дюков. Да, самый влиятельный — Александр Валерьевич», — сказал Карпин на видео пресс-службы Bandeja Cup.

Дюков занимает пост главы РФС с февраля 2019 года. До этого с 2008-го он являлся председателем совета директоров «Зенита».

Источник: Bandeja Cup
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Александр Дюков
  • pupkin-221

    жалко что Дюкова зовут Саша,а не Пиз, звучало бы намного лучше - Пиз Дюков ! :laughing::laughing::laughing::laughing:

    07.05.2025

  • Nik

    не лизнул, а вылизал. дюков могильщик нашего футбола

    02.05.2025

  • SuperDennis

    Дюков, Дюков! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море, Всюду веешь на просторе. Не боишься никого, Кроме бога одного. (В. Карпин)

    02.05.2025

    • Мохеби опроверг слухи о возможном переходе в чемпионат Франции

    Наумов назвал Черчесова лучшим кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»
