Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, какими видит отношения с болельщиками клуба, а также отметил, что готов к открытой дискуссии с ними.

— Если не будет результата и будет рассыпанная игра, вот как налаживай, не налаживай, заискивай, не заискивай, угрожай им, запрещай или наоборот стимулируй, то это все вторично или даже третично, — сказал Кикнадзе. — Нас рассудит нас игра, поле и мяч. Будем успешны, все будет хорошо. Что касается отношений с болельщиками, я считаю, что с подавляющим количеством отношения открытые. Очень жалею, что в условиях вируса нельзя провести прямую встречу, какая была у нас на стадионе. Я был бы к ней готов в любую минуту.

Рассматривали использование интернета, но анонимность порождает желание вести себя непотребным образом. Такого позволить не могу. Посмотрим, как будут развиваться события. Рано или поздно будет открытая дискуссия с болельщиками. Я имею ввиду не только актив, с которым постоянно общаемся. Хотя тоже есть некоторые вещи, которые напрягают, потому что некоторые экзерцисты последнего времени они не способствуют пониманию с нашей стороны определенных действий болельщиков.